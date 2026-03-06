Carmen Escariz acude al Campeonato de España de Marcha

La atleta estradese Carmen Escariz disputa el próximo domingo el Campeonato de España de Marcha de media maratón que tendrá lugar en Cieza (Murcia). La marchadora buscará su mejor versión tras unos años marcados por las lesiones. Antía y Dani Chamosa, Mar Chillón, Iván Morales y Aldara Meilán completa la expedición gallega en este campeonato nacional.