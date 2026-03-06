Carmen Escariz acude al Campeonato de España de Marcha
La atleta estradese Carmen Escariz disputa el próximo domingo el Campeonato de España de Marcha de media maratón que tendrá lugar en Cieza (Murcia). La marchadora buscará su mejor versión tras unos años marcados por las lesiones. Antía y Dani Chamosa, Mar Chillón, Iván Morales y Aldara Meilán completa la expedición gallega en este campeonato nacional.
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo
- Muere un trabajador tras caer desde una escalera en Mos
- «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
- La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos