Campeonato de lanzamientos y marcha en A Estrada

La competición oficial regresa mañana a las pistas de atletismo de A Estrada con dos pruebas que se celebrarán de manera paralela a partir de las 16.00. Por un lado está la prueba del Circuito de Marcha Atlética 2026, que cuenta con más de 100 inscritos desde sub10 hasta categoría absoluta. Por otro lado habrá jornada de control de lanzamientos.