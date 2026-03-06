Bodas de perla a todo gas

El Campionato Xunta de Galicia de Rallyes-Recalvi no podía haber soñado con un escenario más espectacular para dar su pistoletazo de salida durante una nueva temporada. Este fin de semana, el Rali do Cocido no solo celebra tres décadas de historia ininterrumpida o bodas de perla, sino que lo hace estableciendo un nuevo estándar de calidad en el certamen autonómico. La comarca de Deza se prepara para recibir a una marea de aficionados atraídos por una cifra que quita el aliento: 118 equipos inscritos, de los cuales 15 pilotarán vehículos de la máxima categoría R5/Rally2, el mayor volumen de estas unidades visto jamás en una prueba del calendario gallego, lo que adquiere a la cita organizada por la Escudería Lalín-Deza en algo histórico para el automovilismo autonómico, tal y como recordó durante la presentación del evento Antonio Rodríguez Troitiño, presidente de la Gallega.

La prueba más lalinense de su historia se convertirá en un tablero de ajedrez sin su rey encareciendo todavía más el poder alzarse con la victoria. La noticia que ha sacudido los parques de asistencia es la ausencia de Víctor Senra. El actual campeón y gran dominador de las últimas temporadas causa baja por problemas de salud, un contratiempo que, paradójicamente, dota a la prueba de una incertidumbre insospechada. Por primera vez en años, el pronóstico es una moneda al aire puesto que la nómina de aspirantes al título ha crecido de forma exponencial tras el anuncio de la falta de Senra.

Así las cosas, Alberto Meira y Avelino Martínez, veteranos curtidos en mil batallas, parten como los rivales a batir, pero no tendrán un respiro durante las dos jornadas de competición. La juventud y agresividad de pilotos como Dani Berdomás y Brais Mirón, el empuje de José Lamela y Unai Conde, o la velocidad contrastada de Iago Caamaño y Alberto Rodríguez, aseguran una lucha al segundo en cada curva de un rally que promete intensas emociones si es que se confirma la presencia de la lluvia en algunos de sus tramos. La lista sin precedentes en la historia del motor gallego de 15 vehículos Rally2 garantiza que, incluso fuera del podio, la batalla por el «top ten» sea una de las más caras de la historia del certamen. Con tal motivo, los organizadores de la Escudería Lalín-Deza auguran una muy buena presencia de aficionados en las cunetas dezanas para presenciar un espectáculo que hará las delicias de los seguidores más fieles de este deporte.

La cantera y las copas de promoción volverán a ser un año más el pulmón del campeonato regional. Más allá de la gloria absoluta, el Rali do Cocido es el campo de pruebas para las fórmulas de promoción que sostienen la base del automovilismo. Los focos apuntarán al Clio Trophy Galicia, donde ocho equipos medirán sus fuerzas con monturas idénticas, y muy especialmente al renovado Volante FGA-Sandero Eco Cup. Con diez equipos en liza, esta copa no sólo busca un ganador en Lalín, sino que inicia el proceso de selección para encontrar al próximo becado de la Federación Galega de Automovilismo de cara a la temporada 2027, uno de los proyectos más interesantes del organismo presidido por Troitiño. A esto se suma el músculo de las copas Pirelli (Top Ten B, C y AMF) y el Criterium Recalvi, que garantizan espectáculo en cada una de las categorías en este arranque de temporada.

Puesta de largo

Noticias relacionadas

El rugido de los motores comenzará a sentirse esta tarde. Tras las verificaciones técnicas en el Campo da Feria a partir de las 14.00 horas, la atención se desplazará a la Praza da Igrexa de Lalín a las 16.00 horas, donde se realizará la puesta de largo oficial del campeonato con una inédita foto de familia de los 15 colosos R5. El primer gran baño de masas para los pilotos será a las 20.03 horas con el tramo espectáculo por las calles de Lalín, una especial que siempre deja imágenes para el recuerdo y pequeñas diferencias que pueden ser cruciales. Mañana, la acción real se traslada a los tramos de la comarca con ocho especiales cronometradas que comenzarán a las 8.30 horas. Tras una jornada de resistencia y velocidad pura, el primer participante cruzará el arco de meta en el Centro Comercial Pontiñas a las 20.30 horas, cerrando el telón con la entrega de premios a las 22.30 horas. El despliegue técnico que rodea a esta trigésima edición no sólo destaca por la cantidad, sino por la altísima calidad del parque móvil. La presencia de las quince unidades Rally2 supone un hito logístico y deportivo, con vehículos de última generación (Skoda Fabia RS, Hyundai i20N o Citroën C3) que requieren una precisión mecánica milimétrica. Este despliegue obliga a los equipos a extremar la estrategia, ya que el asfalto de la comarca dezana, conocido por sus humedades traicioneras y sus zonas sombrías, no perdona el más mínimo error. Los pilotos deberán gestionar no sólo la potencia de sus monturas, sino también una monta de neumáticos que será crítica si las condiciones meteorológicas típicas de la zona deciden hacer acto de presencia, añadiendo un factor extra de tensión a la lucha por el liderato. Lalín sirve este fin de semana la mejor receta de automovilismo que Galicia puede ofrecer hoy en día en la modalidad de rallyes.