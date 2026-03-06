Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Avatel cierra la fase regular el domingo en el feudo del Pontevedra

Este fin de semana el Rugby Lalín afronta tres citas clave para otros tantos equipos: mañana a las 13.00 horas, el M18 debuta en la Copa FGR ante el CRAT en el Cortizo. El domingo en Monteporreiro, las chicas «abellonas» del Avatel Telecom cierran la fase regular de la liga ante el Pontevedra RC (12.30 horas) y, justo después (14.00 horas), el equipo M14 disputa allí mismo la ida de la semifinal de liga.

Un informe alerta de la «infraatención» del sistema de dependencia en Galicia

La Xunta duplicará sus escritorios virtuales para que 10.000 empleados públicos puedan trabajar desde casa

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

