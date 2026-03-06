El Avatel cierra la fase regular el domingo en el feudo del Pontevedra

Este fin de semana el Rugby Lalín afronta tres citas clave para otros tantos equipos: mañana a las 13.00 horas, el M18 debuta en la Copa FGR ante el CRAT en el Cortizo. El domingo en Monteporreiro, las chicas «abellonas» del Avatel Telecom cierran la fase regular de la liga ante el Pontevedra RC (12.30 horas) y, justo después (14.00 horas), el equipo M14 disputa allí mismo la ida de la semifinal de liga.