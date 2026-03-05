Ramos y Moure corren el Rali do Cocido con su nuevo Hyundai

Javier Ramos y Álex Moure participarán con su nuevo Hyundai i20N Rally2 en la trigésima edición del Rali do Cocido, en el que los dezanos son asiduos. «La semana pasada estuvimos probando en el Rallysprint de Piñor con la intención de llegar al rally de casa un poco más familiarizados con el Hyundai. Es un coche más moderno que el 208 T16 R5 en el que hemos estado participando pero también es exigente, por lo que tendremos que seguir adaptándonos e intentar conseguir un buen ritmo de carrera. No nos hemos marcado ningún objetivo concreto, esperamos que sea un rally en seco, con mucho público y que la afición pueda disfrutar de una lista de inscritos envidiable», comenta Javier Ramos. «Siempre es emocionante correr en casa, especialmente en esta 30 edición. Intentaremos hacer un papel digno dentro de nuestras posibilidades, si conseguimos estar en medio del pelotón de vehículos Rally2/R5 sería un gran resultado», afirmó Moure.