Nico Lorenzo, el estradense que eligió la montaña

Lo de Nico Lorenzo es un caso atípico. Cuando todos sus compañeros del Atletismo A Estrada se especializan en pruebas de velocidad, fondo, vallas o lanzamientos, él eligió la montaña. Solo dos años después de adentrarse en esa modalidad y con solo 15 años, el estradense se ha proclamado campeón en el “Quiroga Trail Challenge”, compitiendo con atletas absolutos.

Enfundado en el malliot del Vértice, su club para las carreras de la federación de Montañismo, Lorenzo disputó la prueba doble, con una carrera el sábado de nueve kilómetros en la que ganó y otra el domingo, de 10 kilómetros, en la que fue tercero. La suma de ambas pruebas lo proclamó campeón en la modalidad de carreiriña en esta edición del trail de Quiroga. «La del sábado era más dura. Ahí solté todo. La del domingo era menos exigente pero iba reventado. Sabía que tenía que quedar por delante del que acabó segundo el sábado para ganar y fue lo que hice», explicó Nico Lorenzo, quien se impuso a rivales mucho mayores. «Me iban dando ánimos por el medio de la carrera y al llegar me felicitaron todos».

«Empecé a correr en montaña por mis padres. Mi primera carrera fue en 2024 en la prueba de la Camelia, en Vedra, que es la que organiza el Vértice. Ese día acabé segundo de mi categoría y ahí empezó todo. Era la primera vez que subía a un podio», recuerda Lorenzo, quien ese primer año compitió poco en montaña. «Haría unas cinco carreras más. Este verano sin embargo comencé a entrenar con un chico y estoy participando en más carreras. Sigo sin embargo entrenando con Marcos en el Atletismo A Estrada, aunque ya no compito en pista. Solo montaña y cross».

Lorenzo explica que lo que más le atrae de las carreras de montaña es que son largas y lentas. «No soy rápido. Lo que se me da bien es aguantar, así que esto se va bien. Me gustan las carreras duras». Su lugar de entrenamiento habitual es el Monte Cabalar. «Hay veces que voy yo solo, a veces viene mi madre conmigo y otra viene mi padre con la bici. Suelo hacer nueve kilómetros de series en subida un día y otro día ya salgo a rodar y hago unos veinte kilómetros con 800 positivos», explica el estradense, cuyo ídolo en el mundo del atletismo de montaña en Manuel Merillas.

Noticias relacionadas

Esta prueba le servirá para el domingo, cuando disputará el Campeonato de Galicia de Carreras por Montaña en Bueu. Lorenzo aguarda poder luchar por el podio en la categoría cadete. El estradense ya sabe además lo que es ir a un Campeonato de España. Lo hizo en dos ocasiones con la federación de montaña. «La primera vez estuvo bien y la segunda, que ya conocía a los compañeros con los que iba, me lo pasé muy genial».