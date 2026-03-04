«Correr delante de la familia y los amigos es especial»

Óscar Gallego nació en Carballedo, lugar de paso histórico del Rali do Cocido. «Crecí viendo pasar los coches por delante de mi casa», recuerda al hablar de su relación con la prueba dezana. Poco podía imaginar aquel niño que algún día saldría en el cartel promocional de la carrera en su edición número 30 después de haber disputado 14 carreras consecutivas. El próximo viernes pondrá otra raya más en esa larga lista. Lo hará una vez más a los mandos de su Suzuki Swift y con su pareja, Uxía Rodríguez, como copiloto.

«Es el rallye de casa. Correr delante de la familia, los amigos y los sponsors siempre es especial. Al final, todos los que apoyan están ahí ese día. Es bonito pero también es un arma de doble filo por la presión que implica», afirma un hombre que a sus 35 años todavía espera poder ir aumentando la lista de «Cocidos». «Me estoy convirtiendo en un veterano pero también me voy haciendo mayor. Van 14 ediciones pero mientras la salud y el dinero me lo permitan seguiré dando caña».

Óscar Gallego tuvo palabras de elogio para la Escudería Lalín-Deza en la organización de una carrera que llega con novedades. «Me gusta el trazado porque hay dos tramos nuevos muy atractivos. Además, son dos tramos que creo que van a marcar diferencias. Se van a correr por la mañana. Puede que al mediodía el rallye esté sentenciado», auguró. «Son tramos delicados, con cambios de ritmo y están sucios. Además, la gente no los conoce como los de la tarde, que ya se hicieron varias veces. Yo estos ya los hice en 2013 y 2016, aunque en sentido inverso».

El piloto de Lalín no está sin embargo igual de contento con el tramo urbano organizado en la noche del viernes. «La escudería hizo un gran trabajo para poder hacer ese tramo dentro del pueblo. Está bien porque le das visibilidad a Lalín y acercas la carrera a la gente pero para los pilotos es una trampa. Los tramos urbanos no me gustan porque tienes poco que ganar y mucho que perder. Un pequeño fallo y puedes quedarte fuera de la carrera antes de empezar», argumentó.

Gallego se pondrá de nuevo a los mandos del Suzuki Swift que estrenó en la temporada 2016 en sustitución de su Peugeot 106 Rallye. «Llevo once años con él y nunca me dio problemas. Creo que a estas alturas ya está más que amortizado todo lo que invertí en él», explica un hombre que competirá dentro de la Copa Pirelli. «Es una copa muy competida. Mi objetivo es pelear por estar entre los tres primeros. Si llueve tendré más opciones, porque las mecánicas se igualan. Si no llueve, mi coche no tiene tantas prestaciones como las de otros que compiten en el mismo grupo».

A su lado estará Uxía Rodríguez, su pareja y su copiloto durante los últimos cuatro años. «Nos entendemos bien y esto es una forma de desconectar para los dos.. Es cierto que muchas veces nos llevamos los rallyes para casa. y nos decinos cosas que hicimos mal pero es algo anecdóctio que nos sirve para mejorar».