Salvamento
El CNS A Estrada logra siete récords gallego y dos de España
Redacción
El CNS A Estrada disputó el pasado domingo la fase final de liga de la categoría absoluta. El equipo hizo una jornada espectacular, consiguiendo siete récords gallegos y dos récords de España.
Lograron Récord gallego en 4x50 m obstáculos junior masculino (Andrés, Xabi, Roi y Nico); récord gallego en lanzamiento de cuerda absoluto masculino (Enrique y Manu González); récord gallego y de España en 4x50 m relevo combinado junior masculino (Andrés, Xabi, Roi y Nico); récord gallego y de España en 4x25 m remolque junior masculino (Iker, Xabi, Leo y Brais); récord gallego 4x25 m remolque absoluto masculino (Martín, Manu, Andrés y Roi); récord gallego de Paula Pena en 100m combinada juvenil femenino (siendo aún cadete logró rebajar 4 segundos el récord de una categoría superior a la suya); récord gallego de Paula Pena en 50 m rescate cadete femenino.
