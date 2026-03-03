El Rodeiro vence al Lamela y le arrebata la primera plaza

Un gol de Andoni en el minuto 2 dio la victoria al Rodeiro en el derbi dezano contra el Lamela. Era un partido con mucho en juego, ya que en él se enfrentaban el primer y el segundo clasificado. Con este resultado el Rodeiro se coloca como líder, con un punto más que un Lamela que solo ha ganado un partido de los últimos cuatro que ha jugado.

Por abajo cabe destacar la victoria del Silleda por 3-1 ante el Vea. Este resultado permite a los trasdezanos poner algo de distancia sobre el descenso directo. En esa zona roja sigue el Cruces, que en esta jornada firmó un empate (3-3) en el campo del Val do Ulla.