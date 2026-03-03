«Prefería perder el partido y que Tate no se lesionase»

Cuando el Disiclín Lalín llamó a Tate para pedirle ayuda obtuvo como respuesta un sí rotundo. No había nada que pensar, ni sus compromisos laborales ni un tobillo maltrecho frenaron al jugador lalinense. Solo unos días después, el pivote volvía a vestirse de rojinegro para echar una mano al equipo de toda su vida. Así llegó la primera victoria tras una racha de cinco derrotas consecutivas y, siete días después, la segunda, un triunfo ante el Tacoronte que permitía a los rojinegros tomar una pequeña renta sobre la zona de descenso.

Por el camino hacia esta pequeña victoria los de Cacheda se dejaron sin embargo algo importante. Tate, en un desequilibrado lanzamiento a portería que acabó el gol, hacía saltar todas las alarmas. Su tobillo, el mismo que lo llevó en su día a una prematura retirada, volvía a crujir. «Preferería perder el partido y que Tate no se lesionase», sentenció el entrenador dezano al acabar el partido. Las sensaciones no eran buenas. El propio Tate y la fisio Lorea Ullibarriana no eran halagüeños y los precedentes con ese operado tobillo tampoco auguraban lo mejor. «Ya no pienso en que vuelva. Esto no deja de ser deporte aficionado y pensar pudiese sufrir una lesión de gravedad era la peor noticia, más allá del balonmano», manifestó Cacheda.

Tate tiene previsto someterse en estos días a varias pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión, aunque las sensaciones han mejorado con respecto a las iniciales. «Parece que va mejor de lo que parecía. Tiene menos dolor y eso es positivo. Esperamos que vengan buenas noticias», manifestó el entrenador dezano.

La lesión de tate se produjo en un partido clave para los rojinegros, que ahora se han ido a siete puntos del descenso. Cacheda recordó sin embargo que ahora tendrán dos complicados partidos por delante, uno en Canarias, al que irán mermados de efectivos, y otro en el Arena contra el líder. Si acaban en derrotas podrían ver reducida su ventaja sobre los equipos de descenso. Por eso era tan importante vencer al Tacoronte, un partido en que el Cacheda alabó el buen papel de Iago bajo los palos.