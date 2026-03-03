Marco Lorenzo presenta su nuevo Clio Rally5

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Automovilismo

El Bar Xandú de Lalín acogió este sábado la presentación del Renault Clio Rally5 con el que estrenarán la temporada en el Rali do Cocido Marco Lorenzo y José Antonio Fente. También estarán en la Clio Trophy Galicia.

