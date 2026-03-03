Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Kickboxing

David Gil logra un doble oro en Santander

El lalinense David Gil Nogueira, del Two Warriors Academy, consiguió el oro en dos categorías el pasado sábado en la Stars League, competición de kickboxing celebrada en Santander por la FEKM.

