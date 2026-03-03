El Agolada se complica la permanencia tras caer ante el Valiño (0-1)

La jornada en Primera Autonómica dejó las derrotas de Agolada y Sporting Estrada. Especicalmente doloroso fue el tropiezo del equipo dezano, que jugaba un partido clave para poder seguir soñando con la salvación. Los de Agolada recibían al Valiño, primer equipo por encima de la zona de descenso, desde la penúltima posición. Una victoria podrían haberlos acercado a cuatro puntos, pero su derrota los dejó a diez.

El equipo estradense por su parte marcha octavo después de caer en su feudo ante el San Martín. Juanín adelantó al equipo de Tinto en el primer minuto pero los visitantes lograron dar la vuelta al marcador en la segunda parte.