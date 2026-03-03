Fútbol / Primera
El Agolada se complica la permanencia tras caer ante el Valiño (0-1)
Redacción
A Estrada / Lalín
La jornada en Primera Autonómica dejó las derrotas de Agolada y Sporting Estrada. Especicalmente doloroso fue el tropiezo del equipo dezano, que jugaba un partido clave para poder seguir soñando con la salvación. Los de Agolada recibían al Valiño, primer equipo por encima de la zona de descenso, desde la penúltima posición. Una victoria podrían haberlos acercado a cuatro puntos, pero su derrota los dejó a diez.
El equipo estradense por su parte marcha octavo después de caer en su feudo ante el San Martín. Juanín adelantó al equipo de Tinto en el primer minuto pero los visitantes lograron dar la vuelta al marcador en la segunda parte.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»
- De un bajo en la rúa Muíño a referencia internacional: 50 años de Aluminios Campos
- Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia
- El «botín» del Celta en la Europa League supera ya los 15 millones de euros