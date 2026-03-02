Ciclismo / BTT
Tamara Seijas gana en la primera cita de la Transgalaica
La ciclista dezana se impuso en Ames a su compañera del Xesteiras Mar Delgado
Redacción
Lalín
Tamara Seijas se impuso ayer en la primera prueba de la Transgalaica organizada en Ames. La ciclista dezana, que el año pasado se llevó la victoria en este campeonato con pleno de victorias, se impuso a su compañera de equipo en el Xesteiras, Mar Blanco. El podio lo completó Raquel Román, del Extol MTB Team. Cuarta fue Rebeca Fontela y quinta Eva Ortega.
En la categoría masculina venció Ángel Maneiro, del club Toxo, por delante de Daniel García (Xesteiras) y Rubén Deaño (Ourense Termal). La cuarta posición fue para Uxío Canosa, del Extol MTB Team.
La próxima cita de la Transgalaica será en Silleda, el día 15 de marzo, mientras que el 29 de marzo la competición llegará a Cerdedo-Cotobade.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Reaniman a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto durante un partido
- El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía
- Un afectado por las expropiaciones para viviendas en Navia: «Me dejan sin entrada a mi finca»
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»