Tamara Seijas gana en la primera cita de la Transgalaica

Tamara Seijas se impuso ayer en la primera prueba de la Transgalaica organizada en Ames. La ciclista dezana, que el año pasado se llevó la victoria en este campeonato con pleno de victorias, se impuso a su compañera de equipo en el Xesteiras, Mar Blanco. El podio lo completó Raquel Román, del Extol MTB Team. Cuarta fue Rebeca Fontela y quinta Eva Ortega.

En la categoría masculina venció Ángel Maneiro, del club Toxo, por delante de Daniel García (Xesteiras) y Rubén Deaño (Ourense Termal). La cuarta posición fue para Uxío Canosa, del Extol MTB Team.

Noticias relacionadas

La próxima cita de la Transgalaica será en Silleda, el día 15 de marzo, mientras que el 29 de marzo la competición llegará a Cerdedo-Cotobade.