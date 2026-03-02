Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol / Preferente

El Lalín da un paso de gigante hacia el ascenso

Los rojinegros vencieron al Dubra en la «ratonera» de A Tilleira y aprovecharon el tropiezo del Negreira para irse a diez puntos

Manuel Vilariño, en un partido en el Cortizo. | BERNABÉ

Manuel Vilariño, en un partido en el Cortizo. | BERNABÉ

Lois Docampo

Lois Docampo

Lalín

El Lalín dio ayer un importante paso hacia el ascenso a Tercera División. Lo hizo después de sumar su vigésimo partido consecutivo sin perder. Atrás quedan 17 victorias y 3 empates, un registro de récord que ha permitido al equipo rojinegro pasar de la zona media a mandar en la categoría con diez puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Esa importante renta es posible gracias a su victoria (1-2) en la «encerrona» que el Dubra tenía preparada para ellos en el diminuto campo de A Tilleira. Fue un triunfo de líder, un triunfo de campeón que redondeó por la tarde su gran rival, el Negreira, que cayó derrotado en su visita al campo del San Tirso (2-0).

«El teléfono no para de sonar. Todos nos están dando felicitaciones», explicaba ayer el técnico del Lalín, Dani Méndez, quien recordó que todavía quedan diez jornadas para que finalice la liga, treinta puntos por poner en juego, por lo que todavía puede pasar de todo. «Tenemos que mantener los pies en la tierra. Todavía no hemos conseguido nada. Es cierto que los diez puntos de ventaja nos dan tranquilidad pero solo debemos pensar en el próximo partido contra el San Tirso», argumentó el entrenador lalinense, quien destacó además la recuperación de efectivos como otro factor que juega a su favor. «Brais Calvo ya volvió esta semana y Cristian recibió el alta y podría estar para la próxima. Las cosas nos están saliendo bien. Esperemos seguir así», sentenció.

En la mañana de ayer, los rojinegros afrontaban un partido trampa, en el que a punto estuvieron de ver cortada su gran racha de resultados. El choque comenzó bien para el Lalín, con un tempranero gol de Lois en una jugada de estrategia a balón parado. A partir de ahí, controlaron bien a un rival que no llegaba con peligro. Tras el descanso, el Dubra dio un paso al frente, y comenzó a inquietar con balones colgados. En uno de ellos llegaría el empate. Ese tanto hizo daño al Lalín, que pudo encajar el segundo. Sin embargo, fueron capaces de rehacerse para acabar ganando con un tanto de Josema.

TEMAS

