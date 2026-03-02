Lucha Olímpica
Joel Castro y Nerea Pampín se coronan en la Copa del Rey y la Copa de la Reina
Los luchadores del Keltoi Joel Castro y Nerea Pampín se proclamaron campeones en la Copa del Rey y de la Reina de Luchas Olímpicas. El club celebró el éxito destacado tras la brillante actuación de sus deportistas en la copa, celebrada en la localidad de San Javier. El luchador estradense Joel Castro, en la categoría de 57 kg, se proclamó campeón de la Copa del Rey después de una competición impecable, mostrando un alto nivel técnico, fortaleza física y gran determinación sobre el tapiz. Por su parte, la dezana Nerea Pampín, en la categoría de 62 kg, conquistó la Copa de la Reina, confirmando su excelente momento deportivo y consolidándose como una de las referentes en su peso.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Reaniman a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto durante un partido
- El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía
- Un afectado por las expropiaciones para viviendas en Navia: «Me dejan sin entrada a mi finca»
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»