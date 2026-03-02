Los luchadores del Keltoi Joel Castro y Nerea Pampín se proclamaron campeones en la Copa del Rey y de la Reina de Luchas Olímpicas. El club celebró el éxito destacado tras la brillante actuación de sus deportistas en la copa, celebrada en la localidad de San Javier. El luchador estradense Joel Castro, en la categoría de 57 kg, se proclamó campeón de la Copa del Rey después de una competición impecable, mostrando un alto nivel técnico, fortaleza física y gran determinación sobre el tapiz. Por su parte, la dezana Nerea Pampín, en la categoría de 62 kg, conquistó la Copa de la Reina, confirmando su excelente momento deportivo y consolidándose como una de las referentes en su peso.

Joel Castro y Nerea Pampín se coronan en la Copa del Rey y la Copa de la Reina |