Las paradas de Iago guían al Disiclín a una victoria clave

El Disiclín Lalín sumó ayer su segunda victoria consecutiva y en esta ocasión con valor doble. El triunfo por 24-23 ante un rival directo en la parte baja como el Tacoronte canario le permite poner tierra de por medio con el descenso directo y reafirmar sensaciones de cara a un intenso final de temporada. El encuentro jugado ayer en el Lalín Arena estuvo marcado por la igualdad pero terminó cayendo del lado de los lalinenses, más acertados y con la actuación clave de Iago bajo palos.

La primera parte del encuentro se mantuvo igualada, con las defensas mandando en muchos momentos sobre los ataques. En ese plantemiento sufrieron más los de Pablo Cacheda, que solo fueron capaces de marcar diez goles –cuatro de ellos de Xosé Cuíña– ante un rival duro y que dio pocas concesiones. Los visitantes tuvieron algo más de suerte en sus ataques, para terminar marchándose a los vestuarios con tres tantos de ventaja.

Tras la reanudación, esa ventaja de los visitantes tardó poco en desaparecer. Un parcial de 4-0 inicial permitió a los lalinenses ponerse delante en una fase de partido con constantes intercambios de golpes y con mínimas ventajas.

Entrados ya en los minutos decisivos comenzó a surgir la figura de Iago, con dos buenas paradas que llevaron a su equipo a poner el 23-21. Los de Cacheda pudieron sentenciar pero no lo hicieron y el choque se igualó (23-23) a falta de minuto y medio. Un gol de Ferradás y una nueva parada de Iago dejaron los puntos en casa.

Noticias relacionadas

La mala noticia para los lalinenses fue la lesión de Tate, quien apunta a un esguince de tobillo tras una mala caída.