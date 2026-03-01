El Lalín confía en salir reforzado de la «encerrona» que le aguarda en A Tilleira

El Lalín visita hoy a partir de las 12.15 horas el feudo del Dubra en una salida que su entrenador, Dani Méndez, califica como una de las más difíciles de las que tienen por delante. El motivo sin embargo no es el buen momento de un rival que llega tras cinco victorias consecutivas sino el hecho de tener que jugar en el campo de A Tilleira.

Este no es el terreno de juego habitual del Dubra. Sin embargo, en las últimas jornadas han cambiado de campo ante el mal estado del suyo. Como alternativa juegan en un terreno de juego de reducidas dimensiones, el más pequeño de la categoría. «El campo va a condicionar el partido», valoró Dani Méndez. «Será un partido similar al que jugamos contra el Sofán, choques en campos pequeños que se terminan decidiendo por detalles y en los que hay que estar muy atentos a las jugadas de estrategia y a los segundos balones».

El Lalín llega a este partido en el liderato, con siete puntos más que el segundo, el Negreira. Al jugar por la mañana y su gran rival por la tarde, el objetivo es sacar algo positivo de la «encerrona» que les aguarda para meter presión al Negreira.

La buena noticia es el retorno a la convocatoria de Brais Calvo una vez superadas las molestias físicas que lo tuvieron fuera del equipo más de cuatro semanas.