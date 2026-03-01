Fútbol / Preferente
El Lalín confía en salir reforzado de la «encerrona» que le aguarda en A Tilleira
Dani Méndez califica la visita al Dubra como una de las más difíciles de las que les quedan
Redacción
El Lalín visita hoy a partir de las 12.15 horas el feudo del Dubra en una salida que su entrenador, Dani Méndez, califica como una de las más difíciles de las que tienen por delante. El motivo sin embargo no es el buen momento de un rival que llega tras cinco victorias consecutivas sino el hecho de tener que jugar en el campo de A Tilleira.
Este no es el terreno de juego habitual del Dubra. Sin embargo, en las últimas jornadas han cambiado de campo ante el mal estado del suyo. Como alternativa juegan en un terreno de juego de reducidas dimensiones, el más pequeño de la categoría. «El campo va a condicionar el partido», valoró Dani Méndez. «Será un partido similar al que jugamos contra el Sofán, choques en campos pequeños que se terminan decidiendo por detalles y en los que hay que estar muy atentos a las jugadas de estrategia y a los segundos balones».
El Lalín llega a este partido en el liderato, con siete puntos más que el segundo, el Negreira. Al jugar por la mañana y su gran rival por la tarde, el objetivo es sacar algo positivo de la «encerrona» que les aguarda para meter presión al Negreira.
La buena noticia es el retorno a la convocatoria de Brais Calvo una vez superadas las molestias físicas que lo tuvieron fuera del equipo más de cuatro semanas.
- La cirujana baionesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro
- El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía
- El Celta se enfrentará al Olympique de Lyon en octavos de final de la Europa League
- La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía