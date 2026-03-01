Galicia pierde con Canarias con tres estradenses en su once

La Selección Gallega dijo adiós ayer a la Copa de las Regiones UEFA tras caer en la prórroga de la semifinal ante Canarias. Un tanto de penalti impidió a los gallegos revalidar el título. Cabe destacar que en el combinado gallego volvieron a tener gran preso los jugadores del Estradense, esta vez con tres rojillos en el once inicial. Carabán y Ander formaron en la defensa de Galicia, mientras que Brais Vidal lo hizo en el centro del campo. Carabán ejerció de nuevo como capitán del equipo.

La labor de los tres ayudó a que los noventa minutos finalizasen sin goles en el marcador, en un choque con escasas ocasiones por ambas partes. Una de las más claras para Galicia estuvo precisamente en la cabeza de Ander, quien cabeceó fuera completamente libre de marca a la salida de un córner en la primera parte del encuentro.

En el tiempo extra Canarias fue quien de adelantarse en el electrónico gracias a un tanto de penalti transformado por Santi Domínguez en el ecuador de la primera mitad de la prórroga. Ese tanto les terminó dando la victoria y el pase a la final nacional.