Agolada y Sporting Estrada juegan como locales

Redacción

Lalín / A Estrada

El Sporting Estrada recibe hoy a las 17.30 horas al San Martín, un rival directo en la zona media-alta que tienen a solo dos puntos. Los de Tinto llegan a este partido en un gran momento de forma. El Agolada por su parte recibe a un rival directo en al parte baja, el Valiño, en un partido que arranca a las 17.00.

