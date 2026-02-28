Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol sala

El Inversia busca su octavo triunfo consecutivo en Narón

Redacción

A Estrada

Tras su importante victoria del pasado fin de semana ante el Nauga Coruña, el Inversia Seguros A Estrada visita mañana a partir de las 19.00 horas al Narón O Freixo en busca de la que sería su octava victoria consecutiva. Los de Diego Castro mandan en la clasificación con 49 puntos por los 46 que tiene el equipo coruñés, una renta que intentarán mantener hasta el final de liga para llevarse el título y el ascenso directo. Para ello deben vencer mañana a un rival que marcha en la zona media.

El Unión Deportiva A Estrada recibe hoy a las 17.00 horas al Royal School y el Agolada visita la pista del Lago Sport. Ambos están en puestos de descenso directo. En Primera femenina, el UD A Estrada visita mañana al filial del Gaiola, mientras que el Rodeiro juega hoy a las 19.00 horas contra el A Fervenza. Ambos equipos pelean en la zona media.

