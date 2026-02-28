Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano/Primera Nacional

El Disiclín codicia un nuevo golpe de autoridad frente al Tacoronte

Los rojinegros ansían encadenar dos victorias para alejarse de la zona de peligro

El central Xosé se faja con la defensa del Carballal en el partido disputado en el pabellón de Lalín. | BERNABÉ / JAVIER LALÍN

El central Xosé se faja con la defensa del Carballal en el partido disputado en el pabellón de Lalín. | BERNABÉ / JAVIER LALÍN

Ángel Graña

Lalín

El Disiclín Balonmán Lalín encara este sábado una cita vital para su futuro inmediato en la categoría recibiendo al Balonmano Tacoronte en el Arena, a las 19.00 horas, con el imperativo de sumar dos puntos que validen el esfuerzo de la jornada anterior en Ribadavia. El técnico local, Pablo Cacheda, ha sido muy claro durante la preparación semanal: el triunfo de la pasada jornada quedará en nada si no se consigue enganchar una segunda victoria consecutiva que otorgue al equipo el «oxígeno» definitivo. A pesar de que el bloque principal se mantiene, el regreso de jugadores conocidos como Azurmendi, Tate o Roi ha aportado un aire fresco y una energía renovada a un vestuario que ha trabajado con la moral alta tras los últimos resultados positivos.

Sin embargo, el reto no será sencillo ante un rival que el preparador lalinense define como «incómodo» y difícil de descifrar tácticamente. El Tacoronte destaca por un juego basado más en las individualidades que en el sistema colectivo, lo que complica establecer un mapa previo del partido. Además, la expedición canaria es una incógnita hasta el último momento, ya que el número de efectivos con los que viajan suele condicionar enormemente su rendimiento. Ante la proximidad de un calendario exigente, que incluye una salida compleja a Gáldar mermada por la logística de los vuelos y la visita del líder invicto, el Disiclín se conjura para sacar su mejor versión y no dejar escapar una oportunidad que consideran una auténtica final.

En otro orden de cosas, el lalinense David Faílde ha sido convocado con los Hispanos Junior para disputar dos amistosos con Croacia los días 19 y 21 de marzo para preparar el EHF Euro de julio.

TEMAS

