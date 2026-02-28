Rugby/Femenino
El Avatel Lalín visita al CRAT para jugar el duelo aplazado
Redacción
Lalín
Este fin de semana de cierre de febrero, el Avatel Telecom Rugby Lalín disputará su único partido frente al CRAT A Coruña. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 aplazada, se jugará esta tarde a las 16.00 horas en el campo de A Torre.
Asimismo, la «abellona» María Rivero Aller viajará a Yuncos (Toledo) con la selección gallega para competir en el CESA M16 femenino de Segunda División, que se desarrollará entre el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo.
