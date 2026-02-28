El Avatel Lalín visita al CRAT para jugar el duelo aplazado

Este fin de semana de cierre de febrero, el Avatel Telecom Rugby Lalín disputará su único partido frente al CRAT A Coruña. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 aplazada, se jugará esta tarde a las 16.00 horas en el campo de A Torre.

Asimismo, la «abellona» María Rivero Aller viajará a Yuncos (Toledo) con la selección gallega para competir en el CESA M16 femenino de Segunda División, que se desarrollará entre el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo.