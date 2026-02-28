El Atletismo A Estrada disputa el Gallego juvenil

Los sub18 del Atletismo A Estrada disputan hoy el campeonato autonómico de pista cubierta. Son cinco los juveniles clasificados para competir y luchar entre los mejores de Galicia. Antón Vázquez en el salto de altura y en el triple salto; Iago Mosquera en los 1500 ml y Xurxo Vázquez en los 60 ml y en el salto de longitud competirán en la parte masculina. En el apartado femenino Carla Pintor competirá en los 200 ml, mientras que Noa Barros lo hará en los 400 ml.