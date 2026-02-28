Alberto Rielo y Diogo Rodríguez preparan su Yaris para el «Cocido»

Los locales Alberto Rielo y Diogo Rodríguez participarán en la próxima edición del Rali do Cocido a bordo de un Toyota Yaris GR N5 del preparador gallego ARVidal, que ya está a punto. El estreno de esta nueva montura supone un paso adelante importante en el proyecto deportivo de la dupla dezana, en lo que ambos destacan que es un «sueño hecho realidad el poder competir con un coche de este nivel en el rally de casa» al volante de su nueva unidad japonesa.