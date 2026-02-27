Una quincena de vehículos pelearán por el Rali do Cocido

El Forum Dezae del Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis se vistió ayer de gala para la puesta de largo del 30 Rali do Cocido, una edición histórica que marca las tres décadas de motor en la capital del Deza. El acto contó con la presencia de su gerente, Manuel Colmeiro, y del presidente de la Escudería Lalín-Deza, Mateo Varela, que lidera una organización que ha logrado reunir un apoyo institucional y privado sin precedentes. Varela no dudó en señalar de que estamos ante una «edición especial» de la prueba lalinense.

En la mesa presidencial, la directora de Deportes de la Deputación de Pontevedra, Xisela Aranda, y el responsable provincial de la materia por parte de la Xunta de Galicia, Daniel Benavides, destacaron el peso de la prueba en el calendario autonómico y revalidaron su apoyo a la prueba con la que se alzará el telón al Gallego de asfalto de esta temporada. Aranda se estrenaba como representante de la Deputación y dijo sentirse «ilusionada» por hacerlo. Por su parte, Antonio Rodríguez Troitiño, presidente de la Federación Galega de Automobilismo (FGA), puso en valor el nivel técnico de esta edición y agradeció a los representantes de las administraciones presentes el haber doblado la cuantía de las ayudas oficiales esta temporada, mientras que el alcalde de Lalín, José Crespo, subrayó el impacto económico y social que supone para la capital dezana.

La prueba, que cuenta con el respaldo de 105 patrocinadores, presenta un presupuesto final de 102.000 euros y un formato renovado: el trazado se ha compactado para ofrecer un espectáculo más directo, reduciéndose a 275 kilómetros cronometrados después de que en anteriores ediciones no fuesen pocos los pilotos que terminaban exhaustos, algo que recordaron tanto Varela como Troitiño. En el plano deportivo, la expectación es máxima con 117 equipos inscritos. El gran hito de esta edición es la participación, por primera vez, de 15 vehículos de la categoría Rally2/R5, lo que supone un récord absoluto en el campeonato gallego de aspirantes a hacerse con la victoria. En las copas la participación también será protagonista, con ocho unidades en la Copa Clio Galicia, una decena de Dacia Sandero y más de 25 equipos en el Critérium Recalvi. Entre los participantes dispuestos a dar la batalla en los tramos de casa se encuentran nombres destacados como los locales Óscar Gallego, Alberto Otero, Javier Ramos y Álvaro Muñiz, quienes buscarán la gloria en una edición que promete ser inolvidable para unos y otros.

Por último, el alcalde José Crespo cerró el acto enfatizando que este 30 aniversario del Rali do Cocido consolida a la prueba como uno de los principales motores de promoción exterior de Lalín después de tres décadas porque «os anos pasan rápido como di a canción», deseando que el impacto económico revierta directamente en la hostelería y el comercio local durante todo el fin de semana. Crespo bromeó con el hecho de que este año se recupere el tramo espectáculo en las inmediaciones de la Casa Consistorial esperando «que ningún coche acabé entrando no Concello».