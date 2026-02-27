Joel Castro y Nerea Pampín disputan la Copa con Galicia
Galicia viaja este fin de semana a San Javier (Murcia) para disputar la Copa de la Reina en lucha femenina y la Copa del Rey en lucha masculina. La competición tendrá lugar en el pabellón Príncipe Felipe de San Javier (Murcia) mañana en jornada de tarde. Entre los convocados por la selección autonómica se encuentran dos luchadores del Keltoi de Vila de Cruces. Por un lado la dezana Nerea Pampín, quine competirá el libre femenina, y por otro el estradense Joel Castro, en libre olímpica.
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- El astillero de Mos del caso del catamarán del lago de Sanabria: «Nadie retiene un barco así por capricho»