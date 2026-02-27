Joel Castro y Nerea Pampín disputan la Copa con Galicia

Galicia viaja este fin de semana a San Javier (Murcia) para disputar la Copa de la Reina en lucha femenina y la Copa del Rey en lucha masculina. La competición tendrá lugar en el pabellón Príncipe Felipe de San Javier (Murcia) mañana en jornada de tarde. Entre los convocados por la selección autonómica se encuentran dos luchadores del Keltoi de Vila de Cruces. Por un lado la dezana Nerea Pampín, quine competirá el libre femenina, y por otro el estradense Joel Castro, en libre olímpica.