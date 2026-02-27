El Estradense rendirá homenaje al portero Coke en su gala actual

El Club Deportivo Estradense celebrará el próximo 25 de abril su VIII Gala en el Pazo de Xerlís, en un evento se convertirá en un acto de reconocimiento, celebración y convivencia, reuniendo jugadores, cuerpo técnico, directiva, afición, patrocinadores y autoridades. Esta gala tendrá un carácter emotivo, ya que servirá también como homenaje al capitán Coke tras su retirada. «Non son moito de homenaxes pero sempre che fai ilusión e son bonitos os detalles como este. Creo que teñen algo preparada como sorpresa para ese día. Xa me dan medo», afirmó un hombre que sigue siendo socio del club aunque admite que no ha ido a ningún partido. «Tomei un ano sabático pero voltarei ao campo».

La noche contará con música en directo a cargo del Dúo Prisma, dando ambiente a una cita que siempre reúne a cientos de personas. El precio será de 45 euros y las reservas pueden realizarse en el 620 520 380. Además, habrá servicio de bus gratuito, con salida a las 21.00 desde el concello.