Fútbol / Tercera División
El Estradense rendirá homenaje al portero Coke en su gala actual
El Club Deportivo Estradense celebrará el próximo 25 de abril su VIII Gala en el Pazo de Xerlís, en un evento se convertirá en un acto de reconocimiento, celebración y convivencia, reuniendo jugadores, cuerpo técnico, directiva, afición, patrocinadores y autoridades. Esta gala tendrá un carácter emotivo, ya que servirá también como homenaje al capitán Coke tras su retirada. «Non son moito de homenaxes pero sempre che fai ilusión e son bonitos os detalles como este. Creo que teñen algo preparada como sorpresa para ese día. Xa me dan medo», afirmó un hombre que sigue siendo socio del club aunque admite que no ha ido a ningún partido. «Tomei un ano sabático pero voltarei ao campo».
La noche contará con música en directo a cargo del Dúo Prisma, dando ambiente a una cita que siempre reúne a cientos de personas. El precio será de 45 euros y las reservas pueden realizarse en el 620 520 380. Además, habrá servicio de bus gratuito, con salida a las 21.00 desde el concello.
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
- Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- Moda gallega en la gala de los Oscar con el director Oliver Laxe y el productor Xavi Font