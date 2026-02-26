Fútbol / Segunda Autonómica
Rodeiro y Lamela se distancian en lo alto de la tabla
Ambos equipos aprovecharon los tropiezos de sus perseguidores para abrir brecha
Redacción
Lamela y Rodeiro se mantienen una jornada más en las dos primeras posiciones de su grupo en Segunda Autonómica y eso a pesar de haber saldado su última jornada con sendos empates. Lo que podría parecer un tropiezo se convirtió en una jornada propicia para ambos y todo gracias a las derrotas de los tres equipos que los persiguen en la clasificación: Dubra B, Val do Ulla y O Pino.
El Lamela sigue como líder con 40 puntos después de empatar en un alocado duelo contra el Villestro (4-4). Los de Mularedos se adelantaron hasta en tres ocasiones en el marcador pero sus goles eran siempre respondidos por un rival que logró llevarse un punto. El Rodeiro por su parte empató en su visita al Trazo (1-1) y se queda con 38 puntos. El triunfo se les escapó con un tanto en contra en el tiempo de prolongación. El tercer y cuarto clasificado están ahora a cuatro puntos.
Por abajo cabe destacar la victoria del colista Cruces ante el O Pino por 4-1. Los cruceños firmaron un gran partido para derrotar a un rival de la parte alta en un choque en el que siempre fueron por delante. A pesar de este resultado siguen cerrando la tabla. Vea y Silleda por su parte perdieron en su campo. Los primeros cayeron ante el Santa Marta con dos goles en el tiempo de prolongación (2-3) y lo segundos ante el San Mamed por 2-4.
