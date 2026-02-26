El «Cocido» pierde a su piloto récord

Con motivo del 30 aniversario del Rali do Cocido, el piloto Javier Guitián ha compartido los detalles de su trayectoria en la prueba dezana, donde ostenta el récord de participaciones con un total de 21 ediciones para acto seguido confirmar que este año no tomará la salida en la emblemática prueba organizada por la Escudería Lalín-Deza. La intención es ver este años los toros desde la barrera después de toda una vida vinculado a este deporte.

Peugeot 206 X junto a David Míguez. |

Guitián explica que su debut se produjo en la cuarta edición a los mandos de un Opel Manta junto a José Manuel Mariño, vehículo que cambió por un Seat 124-2000 en el año siguiente. Posteriormente, encadenó tres participaciones como copiloto de Javier Lalín, compitiendo dos veces con el citado Seat y una con un Renault 5 GT Turbo. Fueron sus primeras apariciones, en las que adquirió una experiencia que después le valió de mucho en el Gallego de asfalto.

Porsche GT3. |

Su regreso al asiento del piloto se produjo en la novena edición de la carrera dezana por excelencia con un Peugeot 106 GTI y David Míguez como copiloto, con quien también compitió durante dos años en un Peugeot 206 XS. En las ediciones XIV y XV, Guitián corrió con Ana Ojea en un Fiat Punto HGT de grupo N, pareja que se mantuvo dos años más sobre un Citroën Saxo VTS. Por entonces, Javier Guitián ya se había hecho con una reputación que auguraba grandes éxitos en los años venideros como piloto en distintas monturas.

Volkswagen Golf GTI junto a su hijo Carlos. |

Más adelante, el piloto destaca su paso por vehículos de mayor envergadura como el Mitsubishi Lancer Evo X (con Enrique Guerreiro), el recordado por los aficionados gallegos Porsche GT3, el Ford Fiesta R2T y el Ford Fiesta R5 (estos tres últimos con David Míguez en el asiento del navegante). Su etapa más reciente comenzó en la edición XXIV a bordo de un Volkswagen Golf GTI, compartiendo habitáculo con su hijo, Carlos Guitián, en cuatro ocasiones. La dupla formada por padre e hijo dejó instantes inolvidables para ambos en lo que parece ser el relevo del apellido Guitián en el campeonato gallego de rallyes.

Javier Guitián (dcha.) y su hijo Carlos. |

Descanso

Peugeot 106 GTI. |

Finalmente, el piloto concluye indicando que «el mundo de las carreras me ha aportado grandes amistades y experiencias, por lo que este año he decidido tomarme un descanso para disfrutar del rally desde fuera». Asimismo, Javier Guitián agradece profundamente el apoyo recibido por parte de su «familia, amigos, patrocinadores y equipo técnico a lo largo de todos estos años» inolvidables.

A pesar de su ausencia tras el volante en esta edición tan especial, el nombre de Javier Guitián ya forma parte de la historia viva del Rali do Cocido. Su constancia durante estas tres décadas no sólo le ha permitido ver la evolución de la prueba desde sus orígenes hasta la élite nacional, sino que también ha servido de inspiración para las nuevas generaciones de pilotos locales, entre los que se encuentra su propio vástago. Para Guitián, el rally es mucho más que una competición; es el latido de una comarca que, año tras año, se vuelca con el motor, dejando un legado de pasión que ahora continúa a través de la mirada de su hijo y de todos aquellos que comparten su amor por el asfalto dezano. El mundo del motor le echará de menos y no son pocos los que piensan que lo de este año es un «hasta luego» y no una despedida definitiva de las carreras. El tiempo dará o quitará razones a los que creen que Guitián volverá a coger el volante.