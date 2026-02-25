Póker de victorias del Clínica Deza en la Liga Gallega

El Clínica Deza Escuela Lalín firmó el pasado fin de semana una actuación impecable en la cuarta jornada de la Liga Gallega de Ajedrez –la tercera efectiva tras el aplazamiento de la ronda inicial– al imponerse por un contundente 0-4 al Xadrez Valdeorras.

El encuentro fue un monólogo del equipo visitante, cuyas victorias se sucedieron de forma escalonada. La cuenta la abrió Salvador C. V. en el segundo tablero tras derrotar a Alberto Moldes Rodríguez. Poco después, Manuel P. P. sumaba el segundo punto en el tablero 3 frente a Asier Moldes Paradelo, mientras que Álex C. F. aseguraba el triunfo global en el tablero 4 al vencer al joven Daniel Voces Docampo. La jornada se cerró con broche de oro en el primer tablero, donde Miguel C. G. redondeó el marcador final al imponerse a Álvaro García Jares.

Tras este pleno de victorias, y a la espera de recuperar la jornada pendiente, el Clínica Deza Escuela Lalín se sitúa en la segunda posición de la tabla con 8 puntos en su casillero. Este puesto es de vital importancia, ya que al cierre del campeonato otorgaría el derecho al ascenso de categoría.

El equipo lalinense del Clínica Deza Escuela Lalín buscará mantener esta racha positiva en la próxima jornada de la competición autonómica, en la que ejercerá como local recibiendo la visita del conjunto universitario de Ourense D.