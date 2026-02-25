Cantera y salud en el CNS A Estrada

El Club Natación Salvamento (CNS) A Estrada ha cerrado con éxito su temporada de piscina para las categorías de base tras participar este pasado fin de semana en los campeonatos autonómicos alevín e infantil de salvamento gallego. La expedición del club contó con una amplia representación, desplazando a 9 deportistas infantiles y 12 alevines.

Deportistas infantiles del CNS A Estrada |

En la categoría infantil, el club estuvo representado por Gael Mosteiro, Lia Calvelo, Breixo Brey, Nuria Mariño, Naila Sesar, Alba Ferro, Enzo Arcay, Mauro Martínez e Irene Faraldo. Por su parte, la jornada alevín mantuvo un enfoque eminentemente formativo, diseñado para que los deportistas disfrutaran de la experiencia competitiva sin la presión de los resultados, fomentando el compañerismo con el resto de clubes de Galicia. Los alevines participantes fueron Enzo Puga, David Chicharro, Manuel Breijo, Brandán Simais, Álvaro Taín, Moisés Cervela, Theo Míguez, Marta Mariño, Asier Fernández, Sabela Eiriz, Antón Ruibal y Alejandro Diéguez.

Tras esta cita, el club ya pone la vista en la temporada de playa. Aunque la piscina seguirá siendo un lugar de entrenamiento habitual, los deportistas comenzarán a trabajar en el campo de arena del club en cuanto la climatología lo permita. Asimismo, el CNS encara ahora los autonómicos de categorías superiores y los campeonatos estatales, que se celebrarán a finales de marzo para los cadetes y a mediados de abril para las categorías juvenil, junior y absoluta.

Educación nutricional

Más allá de la competición, el CNS A Estrada reafirma su compromiso con la formación integral de sus atletas. En este sentido, el pasado 13 de febrero, las instalaciones del Mome acogieron una charla sobre nutrición deportiva impartida por la especialista Yanira Picallo Gómez.

Durante la sesión, los nadadores aprendieron a optimizar sus entrenamientos y competiciones mediante el uso de macronutrientes y micronutrientes, utilizando el método visual del Plato de Harvard para equilibrar sus comidas. La nutricionista hizo especial hincapié en la importancia de la hidratación para prevenir calambres y fatiga, explicando el uso correcto de bebidas isotónicas. También se abordaron temas críticos como el uso de suplementación, el control de la ingesta de azúcar, la importancia del sueño y los errores más comunes en la dieta del deportista. La jornada concluyó de forma dinámica con un Kahoot educativo, reforzando la idea de que una alimentación saludable es clave para la recuperación y la prevención del sobreentrenamiento.

Con los deberes hechos en la piscina y los conocimientos frescos en nutrición, el CNS A Estrada inicia ahora su transición hacia el mar con la llegada de la estación veraniega. La preparación en el campo de arena y el asalto a los campeonatos de España de primavera marcarán la hoja de ruta de un club que sigue demostrando que el rendimiento deportivo nace de una formación integral.