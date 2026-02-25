Brais Rey, subcampeón de Galicia Sub-16 en los 1.000 metros lisos

Fin Fin de semana. redondo en tierras ourensanas para el atletismo estradense. Brais Rey, del Atletismo A Estrada se proclamó subcampeón de Galicia Sub-16 en los 1.000 metros lisos con un tiempo final de 2:40.34 tras una emocionante pruebadonde Rey impuso su gran final de carrera. El éxito del club estradense en este autonómico disputado en Ourense completó con un total de cinco marcas personales entre sus miembros: Mauro Míguez en 1.000 metros, Boel Rivadulla en 60 metros (8,36 segundos), y Sara Neira junto a Catuxa Temes, quienes lideraron la final C femenina seguidas por Emma Fernández.

La fantástica actuación del equipo de A Estrada, que clasificó a un total de nueve atletas, incluyó también el gran trabajo de Noa Rey (60 metros lisos), Lara García (600 metros lisos) y Andrés Duro (300 metros lisos), cerrando una jornada completa y redonda para el atletismo de la localidad de Tabeirós. n