Manu Souto, campeón de la Copa Galicia en Muros

El corredor estradense Manu Souto, del CDM Xesteiras, ha firmado un inicio de temporada impecable en el ciclismo de montaña. El joven talento se ha proclamado campeón absoluto de la Copa Galicia de 3 Horas de Resistencia, un título que aseguró matemáticamente antes de la prueba final en Muros gracias a su gran regularidad.

A este éxito se suma el subcampeonato en el Campeonato Gallego celebrado en Vilagarcía de Arousa. Souto lideró la carrera con autoridad, pero unos inoportunos problemas mecánicos en el tramo final le privaron del oro, obligándole a conformarse con una plata de mucho mérito.

Además de su dominio regional, el ciclista demostró su gran estado de forma en León, donde se impuso con victoria en el XCO de Bembibre. Con estos resultados, Souto confirma su progresión en la categoría júnior y se posiciona como una de las figuras más sólidas del MTB actual. A mayores de su hegemonía en el circuito autonómico, el éxito en Bembibre ratifica que el corredor del CDM Xesteiras atraviesa un estado de forma excepcional, capaz de imponerse tanto en pruebas de fondo como en circuitos técnicos de XCO. Esta combinación de regularidad y potencia convierte a Manu Souto en el gran referente a seguir en la categoría junior, dejando claro que su progresión en el MTB nacional no ha hecho más que empezar.