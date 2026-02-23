Fútbol/Primera FG
Jornada propicia para Sporting y SD Agolada, que suman de 3
redacción
La jornada disputada ayer resultó redonda para los intereses de los conjuntos de la zona con sendos triunfos a domicilio en el grupo 5. El SD Agolada amarró su segunda victoria del curso al vencer por un claro marcador de 0-2 al Flavia en Padrón; Cristian abrió la lata en el minuto 14 y Nuno sentenció el choque en el 77 haciendo justicia para los dezanos. Por su parte, el Sporting Estrada de Tinto exhibió pegada para remontar y ganar 1-3 en el campo del Unión Dena. Pese al gol inicial del local David, los auriverdes reaccionaron con un doblete de Juanín y un tanto de Brais para llevarse los tres puntos. La victoria sobre un rival directo en la zona baja de la tabla sitúa ahora a los del Hospitalillo penúltimo y a 3 puntos de la salvación. En el caso del Sporting Estrada, los auriverdes se aúpan a la séptima posición con un margen de un punto sobre el rival, ayer, del Agolada.
- Davila 20/02/2026
