El Inversia derrota al colíder y toma el mando de la liga

En un Coto Ferreiro con un ambiente espectacular, el Inversia A Estrada Futsal dio ayer un paso de gigante hacia el ascenso al derrotar por 6-2 al Helvetia Nauga Coruña Futsal. El duelo, que enfrentaba a los dos colíderes de la categoría, cumplió con las expectativas de ser uno de los momentos clave de la temporada, ofreciendo un «partidazo» de gran nivel táctico y mucha igualdad. La primera mitad fue una batalla de resistencia. Tras ponerse 1-0, el equipo de A Estrada tuvo que emplearse a fondo para contener las acometidas de un Nauga que nunca bajó los brazos. Con mucho sufrimiento, los locales lograron mantener su portería a cero para marcharse al descanso con la mínima ventaja.

En la reanudación, la solidez defensiva del Inversia fue el cimiento sobre el que se construyó la goleada. En este escenario emergió la figura de Pedro, quien con una actuación estelar firmó cuatro goles, aunque el éxito radicó en el impecable trabajo colectivo del equipo. Los locales lograron distanciarse hasta el 4-0, momento en el que el Nauga Coruña arriesgó con el portero-jugador. A pesar de que los visitantes lograron reducir la brecha hasta el 4-2, el Inversia no perdió el orden táctico y aprovechó su eficacia de cara al gol para sentenciar el 6-2 definitivo. Con los tantos adicionales de Martín y Paulino, el Inversia A Estrada Futsal se erige como líder en solitario, demostrando una madurez competitiva que ilusiona a su afición de cara al tramo final de la liga.