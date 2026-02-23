África Loureiro, medalla de bronce

La Copa Oyama 2026 se celebró el pasado sábado en el Polideportivo La Bastida de Santa Coloma de Gramenet, consolidándose como una de las citas de karate de contacto más prestigiosas de Europa bajo la organización del Dojo Satori y la Federación Kyokushinkai España (IFK). Uno de los hitos más destacados del torneo fue la actuación de la estradense África Loureiro Álvarez, que logró subir al podio con una medalla de bronce en la categoría de menos 65 kilos. Pese a tener sólo 19 años, Loureiro compitió en la categoría sénior y mostró una notable capacidad de superación al recuperarse de sus lesiones previas para firmar una actuación excelente, siendo superada únicamente por una de las mejores especialistas del peso.

Su entrenador, Marcelo Machado, del Club Budoyama de A Estrada, resaltó al término de la competición que su trabajo fue impecable porque en este nivel «no hay perdedores, sino que se gana experiencia». Para Machado, este resultado en Santa Coloma es sólo el primer paso de la temporada, con el objetivo de acumular el rodaje necesario para apostar con garantías por el Mundial de Vitoria que se celebrará en el mes de junio. El evento, que atrajo a figuras internacionales como el costarricense Dylan Steven Vargas, mantuvo una actividad incesante desde las 8.30 hasta las 18.30 horas, reafirmando el nivel técnico exigido en la competición.

La Copa Oyama no sólo sirvió como escaparate para el talento emergente de competidores como la estradense África Loureiro, sino también como un punto de encuentro estratégico para la élite del karate Kyokushinkai. La impecable logística en el Polideportivo La Bastida y el alto nivel del arbitraje, coordinado por la Federación Kyokushinkai España, garantizaron que los combates mantuvieran la intensidad y el respeto que caracterizan a esta disciplina en todas las categorías disputadas. Con la mirada puesta en el calendario internacional, los resultados obtenidos en Santa Coloma de Gramenet definen ahora el ranking de los atletas que buscarán la gloria en las próximas citas europeas y mundiales, reafirmando al Dojo Satori como un referente en la organización de torneos de máximo nivel. Loureiro y Machado regresan a A Estrada con la satisfacción del trabajo bien hecho y la ilusión intacta por este deporte.