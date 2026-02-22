El Lalín pone la directa hacia el título con un gol de bandera

El Club Deportivo Lalín de Dani Méndez y Cuqui sufrió ayer en el Cortizo pero acabó celebrando una victoria de casta ante un Sigüeiro muy exigente (3-2). Tras una primera parte donde Brais Vila perdonó a portería vacía y el rival castigó a la contra para poner el 0-1 por mediación de Brais Prieto, el líder reaccionó gracias a un centro de Eloy que Brais Prieto mandó a la red en el primer palo y llegar al descanso con tablas provisionales en el marcador.

En la segunda mitad, el Lalín salió enchufado y un centro de Manu Vilariño acabó en gol en propia puerta visitante anotado a su pesar por Brais Prieto. Pese a que el Sigüeiro no se rindió y logró empatar tras un rechace al palo por mediación de Borja Juste, el asedio final de los locales tuvo premio: Hugo Alvarellos sentenció el encuentro a falta de diez minutos con un espectacular zapatazo a la escuadra. Esta victoria épica permite al Lalín encadenar 19 partidos invicto y meterle siete puntos provisionales al Negreira. Como bien reconoció el cuerpo técnico rojinegro al término del choque, fueron de esas victorias «que sufres pero que gustan». Esta victoria épica no sólo consolida el liderato, sino que agiganta la leyenda de un Lalín que encadena ya 19 partidos sin conocer la derrota, 17 de ellos desde la llegada del tándem Dani Méndez-Cuqui a la dirección técnica.