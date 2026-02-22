Duelo vital en Vigo, donde el CD Estradense necesita frenar al Gran Peña

El Club Deportivo Estradense visita esta mañana al Gran Peña en el Municipal de Barreiro (12.00 horas) con la única baja de Ángel en sus filas y la intención de sumar tres puntos vitales para no caer a la zona baja. El técnico rojillo, Manuti, reconoce que el cansancio del partido del miércoles en A Illa de Arousa y el calor previsto serán factores determinantes durante el encuentro, pero confía en que la fortaleza mental y las rotaciones de su «plantilla amplia» compensen el mayor descanso del rival. Sobre el Gran Peña, Manuti advierte de que es un equipo «joven y dinámico con juveniles con experiencia en División de Honor» que juega sin complejos, recordando la importancia de ganar para evitar que los vigueses, ahora a dos puntos en la clasificación, les adelanten en la clasificación: «Todo lo que no sea sumar de tres te manda a la cola del pelotón», asegura el técnico.