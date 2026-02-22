El Disiclín Lalín coge oxígeno en Ribadavia

El Disiclín Balonmán Lalín logró ayer en Ribadavia una sufrida e importante victoria en la pista del Ribeiro Rodosa que les sirve a los de Cacheda para tomar oxígeno en la competición doméstica. La primera parte fue un intercambio de golpes a ritmo frenético que terminó con un marcador de 17-18, renta que pudo ser mayor si el Disiclín no hubiera errado varios lanzamientos y un siete metros. La entrada de Tate en el minuto 26 fue clave para mantener el pulso en un duelo donde los ataques superaron a las defensas.

Tras el descanso, el Ribeiro empezó a perder fuelle, momento que el conjunto del Arena aprovechó para irse de tres goles en el electrónico. El dominio visitante se consolidó con transiciones rápidas y las intervenciones de Iago bajo palos. Pese al ataque 7 contra 6 local, que castigó desde el extremo derecho, la veteranía de Azurmendi, el trabajo de Losón en el pivote y el empuje de Xoán y Adrián Ferradás mantuvieron la ventaja rojinegra. Destacó especialmente Ramón, letal por su velocidad y goles en momentos clave de la contienda. Aunque el Ribeiro recortó distancias al final, los dos puntos volaron a Lalín tras un gran trabajo colectivo. Unos puntos conseguidos ayer en Ribadavia que suponen un importante respiro para los hombres entrenados por Cacheda en el tramo decisivo de la temporada. Los del Arena ascienden a la undécima posición y a 3 puntos del Balonmano Reconquista de Vigo. El próximo rival en Lalín será el Tacoronte canario.