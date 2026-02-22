Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Avatel se impone al UVigo y el Coreti cae frente al Zalaeta

Suerte dispar para los dos equipos sénior del Rugby Lalín que jugaron ayer sus partidos de liga. El Coreti masculino cayó en la visita del Zalaeta ATC Arteixo-Santiago RC con un marcador final de 20-32. La buena noticia vino del femenino del Avatel, que se impuso por un contundente 72-17 al Kaleido Universidade de Vigo.

