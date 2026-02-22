Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Agolada visita al Flavia y el Sporting en Meaño al Denia

SD Agolada y Sporting Estrada disputan hoy lejos de sus feudos la jornada 23. A las 16.30 horas, los del Hospitalillo se enfrentarán a un Flavia al alza. A las 17.15 horas será el turno de los estradenses en el campo del penúltimo Unión Dena CF.

