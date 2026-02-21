Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres estradenses con Galicia en la fase final

Serán 18 futbolistas los que defenderán por tercera vez a la Selección Galega en una fase final nacional de la Copa dás Rexións UEFA. Entre los elegidos para enfrentarse a Canarias, Cataluña y Navarra están los jugadores del Estradense Carabán, Ander y Brais Vidal.

