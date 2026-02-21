El Rali do Cocido decide quitar dureza y kilómetros a su trazado

A dos semanas para el comienzo del Rali do Cocido, la Escudería Lalín-Deza ha anunciado los cuatro tramos que decidirán la edición número 30 de la carrera. La Escudería Lalín-Deza ha introducido cambios con respecto al año pasado, una edición marcada por la dureza del trazado. Así, se ha decidido apostar por un Rali do Cocido más corto. Esto se nota en sus tramos –con la reducción de una especial–, pero especialmente con la reducción de 130 kilómetros de enlaces.Para que esto sea posible, la carrera se celebrará íntegramente en carreteras del Concello de Lalín, con tramos muy cercanos entre ellos, al parque cerrado y al parque de asistencia. Todo ello permitirá además que la carrera acabe más pronto.

El primer tramo, tal y como ya se anunció, será urbano y se disputará en la zona de O Regueiriño. Cuenta con 1,4 kilómetros y en su trazado tendrá elementos para dar vistosidad. El presidente de la escudería, Mateo Varela, explicó que será un tramo especial, que supone un mayor esfuerzo a nivel organizativo y de control. Sin embargo, era algo especial que querían hacer coincidiendo con el treinta aniversario de la carrera.

El primero de los tramos de la jornada del sábado será el de Cercio (Grupo Montefaro), con 10.5 kilómetros. Se trata de un tramo nuevo, aunque junta zonas que se pasaron en rallyes anteriores. Después vendrá Meixome (Gasolinera Fervi), con 8.350 kilómetros. Se trata de un tramo que ya se hizo en ediciones anteriores, aunque este año se realizará en sentido inverso.

El tercer tramo es el de Carballeda (Persideza), que cuenta con 11.160 kilómetros. Es una pasada idéntica a la que ya se realizó en el año 2024. Para finalizar aguarda el tramo de Saborida (Avatel), el más largo de todos con 14.770 kilómetros. Es igual al realizado en la edición del 2019, aunque con algunas variantes.

El plazo de inscripción para la carrera finaliza el próximo lunes. En la jornada de ayer había 89 participantes confirmados, entre ellos once de categoría R2. En esa lista figuran pilotos como Alberto Otero, Dani Berdomás, David Caamaño, Luis Vilariño o Javier Ramos. La escudería no descarta sin embargo que aparezcan más favoritos.