Inversia A Estrada y Nauga Coruña, un duelo en la cumbre

El Inversia Seguros A Estrada Futsal disputa mañana a partir de las 19.00 horas en el pabellón Coto Ferreiro el que puede ser el partido más importante de la temporada. Los estradenses reciben al Nauga Coruña, rival con el que mantienen una dura pugna por el liderato desde el comienzo de la temporada. Los estradenses se destacaron de inicio pero dos tropiezos permitieron a los coruñeses ponerse por delante. Ahora llevan varias jornadas compartiendo liderato, sin que ninguno de los dos falle. Teniendo en cuenta que aventajan al tercer clasificado en nueve puntos, este partido puede terminar siendo decisivo para decidir la única plaza de ascenso directo.

«Todavía queda mucho pero está claro que ganar sería dar un paso adelante importante», afirmó el entrenador local Diego Castro. «El partido de ida se decidió a nuestre favor por detalles y este será igual. Creo que estamos preparados para jugar un partido como este. Será un duelo bonito de ver entre dos equipos que tienen calidad y gol», añadió el técnico. El gol average particular también será algo a tener el cuenta tras el 5-8 de la ida.