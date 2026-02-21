Examen de líder para el CD Lalín en el Cortizo

El Club Deportivo Lalín busca afianzar su liderato en el Cortizo, hoy, a partir de las 16.00 horas, ante un Sigüeiro Fútbol Club al alza, que suma cuatro victorias en seis partidos y llega a la cita reforzado tras el mercado invernal. El técnico local, Dani Méndez, advierte que será uno de los duelos más difíciles del curso debido a la gran dinámica del rival, que viene de empatar ante el Negreira, otro de los gallitos de la categoría.

Para este choque, el Lalín cuenta con las bajas por lesión de Cristian, Xocas y Brais Calvo, además del sancionado Martín, obligando a completar la lista de convocados con Teo, jugador del filial. «El objetivo es mantener la solidez en casa y realizar un partido serio y sin errores para meter presión al Negreira y defender la primera plaza una semana más», explica el técnico rojinegro, que espera el apoyo de la afición.