El Disiclín se juega media permanencia

El Disiclín Balonmán Lalín afronta esta tarde en Ribadavia (O Consello, 18.30 horas) un duelo vital contra el Ribeiro Rodosa para alejarse del descenso. Pablo Cacheda confía en que el debut de los refuerzos –Tate, Roi y en menor medida Azurmendi, que fue el último en sumarse a los entrenamientos– aporte la veteranía necesaria para resolver un «choque de necesidades» y máxima tensión. Tras el buen nivel mostrado la pasada jornada, el técnico espera que las nuevas incorporaciones den el impulso definitivo para que los puntos caigan por fin del lado lalinista en un partido que prevé muy igualado. Esta prevista una buena entrada en el pabellón donde juega el Ribeiro, con una importante presencia de aficionados lalinistas que no quieren perderse de ningún modo un encuentro que podría ser determinante.