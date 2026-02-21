Balonmano / Primera Nacional
El Disiclín se juega media permanencia
El Disiclín Balonmán Lalín afronta esta tarde en Ribadavia (O Consello, 18.30 horas) un duelo vital contra el Ribeiro Rodosa para alejarse del descenso. Pablo Cacheda confía en que el debut de los refuerzos –Tate, Roi y en menor medida Azurmendi, que fue el último en sumarse a los entrenamientos– aporte la veteranía necesaria para resolver un «choque de necesidades» y máxima tensión. Tras el buen nivel mostrado la pasada jornada, el técnico espera que las nuevas incorporaciones den el impulso definitivo para que los puntos caigan por fin del lado lalinista en un partido que prevé muy igualado. Esta prevista una buena entrada en el pabellón donde juega el Ribeiro, con una importante presencia de aficionados lalinistas que no quieren perderse de ningún modo un encuentro que podría ser determinante.
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas de Nigrán
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Tercer clan albanés desarticulado por intentar introducir cocaína por el puerto de Vigo
- «Yibrán me decía: 'Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo'»
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»