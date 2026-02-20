Fútbol/Tercera División
Manuti: «Arriesgamos y salió mal. Debimos amarrar el empate»
El entrenador del Estradense lamentó la oportunidad perdida ante el Céltiga
Redacción
El Estradense se desplazó en la noche del miércoles al campo del Céltiga con el objetivo de sumar ante un rival directo en su campo. Los rojillos terminaron sin embargo perdiendo por 2-1, encajando el segundo tanto en el minuto 92. «Pecamos de ambición. Los últimos diez minutos fueron un correcalles en el que cualquiera podía marcar. Arriesgamos y nos salió mal. Debimos amarrar el empate», lamentó Manuti, quien remarcó que ese reparto de puntos habría sido positivo para ellos, quedando por encima en la clasificación y con el gol average particular a su favor.
Con esta derrota los rojillos marchan novenos, aunque a solo dos puntos del play-off de ascenso. «Seguimos buscando esa buena racha que nos meta ahí arriba. Esta era una buena oportunidad pero no fuimos capaces de aprovecharla».
