Atletismo
Eva Gil, sexta en los 60 metros vallas del Campeonato Gallego
La sub23 Eva Gil disputó el Campeonato de Galica absoluto en pista cubierta en la prueba de los 60 metros vallas, acabando en la sexta posición. Se metió entre las ocho mejores de Galicia en una semifinal en la que acabó cuarta con un crono de 10.15 segundos. Ya en la final, perdió tiempo en la salida pero recuperó para escalar dos posiciones, con un tiempo final de 10.20. Fue un broche de oro de la temporada de invierno para la vallista del Atletismo A Estrada.
