El CNS A Estrada logra siete medallas en el Gallego Máster

La sección máster de natación del Club Natación y Salvamento A Estrada participó en el Campeonato Gallego Máster de Fondo-Memorial Gerardo Steudelo, alcanzando la cuarta posición de entre 26 equipos, con un total de siete medallas. Las de oro fueron para Miguel Fins, Elvira Valiño y Juan Núñez; y las de plata para Cristina Abbatemarco, Maricha Diéguez y Alejandro Bastida.